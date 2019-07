Fuga di gas in un'officina meccanica - Cronaca dal Nord Ovest

I Vigili del fuoco Varallo Sesia (Comando Vercelli) e di Romagnano Sesia (Comando Novara) alle 19,10 di ieri sono intervenute in un’officina meccanica di via Maestri del Lavoro, a Gattinara, per una fuga di gas (metano liquido). Dai controlli effettuati dalle squadre giunte in loco è emerso che la perdita era causata da un manicotto in corrispondenza di una elettrovalvola (con problemi di funzionamento) da un mezzo Iveco (motrice) con due serbatoi di circa 600 LT cadauno. Il loro intervento è consistito ad assicurare tutta l’area interessata idonee condizioni di sicurezza mentre si provvedeva ad intercettare la perdita.