Mercedes completamente distrutta da un incendio in superstrada FOTO

E' una Mercedes l'auto completamente distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate mentre stava procedendo in direzione Castelletto Cervo, intorno alle 18 di venerdì 19 luglio, sulla superstrada 142 Biella-Cossato. Il conducente, fortunatamente illeso, è riuscito ad accostare in una piazzola poco distante l'uscita del comune nel basso Biellese. L'intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri non è purtroppo servito ad evitare il peggio. Saranno proprio i pompieri a stabilire l'esatta causa del rogo.