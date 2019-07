Chiusura Ponte sul Torrente Oremo: definiti i percorsi alternativi

Si sono incontrati oggi a mezzogiorno presso il palazzo della provincia di Biella i sindaci principalmente coinvolti dalla chiusura del Ponte sul Torrente Oremo, in Comune di Ponderano. La gestione della viabilità alternativa rappresenta un argomento particolarmente importante, considerando che il tratto chiuso interdice il traffico del principale collegamento Est-Ovest presente sul territorio provinciale. La Provincia di Biella, di concerto con i sindaci coinvolti, ha dunque stabilito quelli che saranno individuati come percorsi alternativi.

I PERCORSI. Per gli autoveicoli che dovranno raggiungere Mongrando provenendo da Biella, si consiglia di svoltare in direzione di Occhieppo Inferiore e seguire la SP 338 fino a raggiungere Mongrando. Sempre per la direzione Biella-Mongrando, per i mezzi pesanti il percorso alternativo prevede l’utilizzo della SP 401 di San Clemente, da imboccarsi con svolta a sinistra al primo semaforo di Occhieppo Inferiore. Per gli autoveicoli e mezzi pesanti provenienti da Mongrando e diretti verso Est, si consiglia il percorso opposto, ovvero percorrere la SP 338, fino a raggiungere Occhieppo Inferiore.