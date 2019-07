Riaperta via Torino a Biella, era stata chiusa per sversamento di gasolio

Aggiornamento delle 18,15 - E' stato riaperto il tratto di via Torino chiuso per uno sversamento di gasolio poco prima delle 17. Operazioni di sistemazione sabbia terminate.

ore 16,55 - Rimarrà chiuso per un paio d'ore il tratto che da via Torino porta a piazza Adua fino a via Tripoli a Biella. Causa del momentaneo divieto di transito lo sversamento di gasolio da un'auto, che ha reso viscido e pericoloso l'asfalto per gli altri utenti della strada. A chiudere la via la Polizia Locale, mentre gli operatori del servizio Sicurezza e Ambiente la stanno ripulendo. Anche un tratto dell'incrocio tra il ponte Oremo con Case Sparse San Biagio rimarrà chiuso per circa due ore a causa del cedimento delle transenne.