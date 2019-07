Pettinengo: La premiazione di "Ripercorrendo il passato come vorresti il tuo futuro"

Alpino non vuol soltanto dire Esercito, Guerra e Armi, ma soprattutto uione, rispetto, solidarietà, altruismo, missioni umanitarie, soccorso, montagna e tanto lavoro dedicato al prossimo e alla società in cui viviamo. Portare un Cappello Alpino è importante, ma è soprattutto importante condividerne i valori, gli stessi ideali di fratellanza e di convivenza con il prossimo e con la natura che ci circonda.

Questo era lo spunto del concorso "Ripercorrendo il passato come vorresti il tuo futuro" , organizzato dal Gruppo Alpini di Pettinengo per i ragazzi della Terza Media del paese, ai quali, dopo la visita al Museo degli Alpini di Biella del 24 maggio, è stato chiesto di di descrivere, con un tema o disegno, i pensieri e i progetti che vorrebbero proporre per creare un futuro migliore, o comunque diverso da quello che i loro nonni hanno vissuto durante i periodi bui del passato.

Lo scorso 2 luglio, alla presenza delle loro famiglie, delle professoresse che li hanno seguiti, del sindaco Gianfranco Bosso e alcuni consiglieri comunali, del coordinatore del Centro Studi e rappresentante della Sezione ANA di Biella, di tutto il consiglio del Gruppo Alpini di Pettinengo, i ragazzi partecipanti al concorso sono stati premiati con un attestato a ricordo del lavoro svolto, una borsa di studio per l'impegno dimostrato ed uno scudetto raffigurante il Gruppo Alpini di Pettinengo.

Durante la serata il Gruppo Alpini ha offerto un lauto rinfresco, e ha donato al sindaco il "Libro Verde dello Solidarietà Alpina 2019", in modo che l'Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza possa conoscere le opere di volontariato che gli alpini svolgono per la comunità.