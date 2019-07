Educazione stradale: centro estivo con patente ai piccoli pedoni e ciclisti

Anche il centro estivo può costituire un'ottima occasione per educare i piccoli ai comportamenti corretti su strada. Il 16 ed il 17 luglio scorso, la polizia locale di Vigliano Biellese ha tenuto due interventi alla scuola dell'Infanzia Villaggio Rivetti. Protagonisti: 22 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Il primo momento, teorico, ha riguardato il tema della sicurezza stradale; il secondo, pratico, ha impegnato i bambini in un percorso in bicicletta appositamente allestito, con tanto di segnaletica stradale, nell’area esterna alla scuola. Al termine, la meritata premiazione: l’Assessore Elena Ottino ha consegnato le “patenti del piccolo pedone e ciclista”, preparate per ciascuno dei partecipanti.

"La sensibilità degli educatori - commenta il Sindaco, Cristina Vazzoler - e la disponibilità della nostra polizia locale fa sì che sempre più precocemente si tratti con i bambini il tema della sicurezza stradale. Durante l'anno scolastico i corsi in tale ambito, dedicati alle scuole primarie, sono ormai una positiva e consolidata tradizione. L'iniziativa appena conclusa con il centro estivo della scuola materna Villaggio Rivetti è una novità che ha riscosso un ottimo successo e grande entusiasmo nei piccoli, che apprendono giocando concetti di grande rilevanza per la sicurezza, a vantaggio loro e di tutti."