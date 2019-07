Clinica Dentale Kalmar Implant Dentistry, nella vicina Croazia dentisti da tre generazioni di livello mondiale

Da qualche anno molti Italiani, privatamente oppure tramite viaggi organizzati, si recano per le cure dentarie in Croazia, dove trovano alta professionalità e prezzi competitivi. Un esempio dell'eccellenza odontoiatrica croata sono i Kalmar, una famiglia di dentisti alla terza generazione, in attività dal 1950 nei vari campi della medicina dentale, che, oggi, è rappresentata da un team esperto, preparato, e pronto ad accogliere il cliente in maniera ottimale.

La Clinica Dentale Kalmar si trova a Rijeka (che fino al 1947 era una città italiana e si chiamava Fiume), e propone cure di odonatoiatria estetica (otturazioni, faccette in ceramica, sbiancamento dei denti, pulizia dentale, estetica periorale, restauro estetico dentale), ed odontoiatria protesica mobile, semimobile, fissa (corona sul dente naturale, ponte sui denti naturali, lavoro combinato, protesi parziale con ganci). Il centro Kalmar Implant Dentistry offre, inoltre, servizi di implantologia come trattamenti endossei a carico differito (corone, ponti e protesi), impianti dentali a carico immediato noti come all-on-four e all-on-six, interventi di augmentazione ossea e di rialzo del seno mascellare. Tutte queste attività in un unico posto.

Da cinque anni i Biellesi possono usufruire della Clinica Dentale Kalmar grazie a Massimo Cerea di Soprana, che, settimanalmente, accompagna in minibus i pazienti a Rieka: "Ogni venerdì notte scendo da Soprana e carico le persone sul percorso fino a Biella, dove la partenza è prevista alle 2:30. Da qui si raggiunge Carisio, dove si aggiunge la gente che proviene da Torino, e, poi, ogni uscita dell'autostrada fino a Rijeka è buona per caricare altri pazienti, con arrivo intorno alle 8 del mattino". In questi anni di viaggi in Croazia, Massimo Cerea ha riscontrato tanta soddisfazione nei confronti della Clinica Dentale Kalmar: "La forza di questa clinica è che i servizi si svolgono tutti in un'unica giornata, in modo che la gente non debba impegnare più giorni o ferie. A Rijeka c'è il mare e quindi qualcuno, terminata la cura, può farsi un giro in città oppure andare in spiaggia, impiegando il tempo libero fino al ritorno: ripartiamo alle 14-15 del pomeriggio ed arriviamo a Biella alle 20-21 del venerdì sera".

Per avere maggiori informazioni e parlare con Massimo è stato allestito uno stand all’Alpàa di Varallo, dove si troveranno le risposte a tutte le domande sulla clinica e su come lavora.

Per contattare Massimo Cerea di Multiservices: 3474125462 - mail: multiservicestaxi@yahoo.it.