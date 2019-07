Selecar insieme ad Audi Cup a “Le Betulle” di Magnano FOTOGALLERY

Si è svolta domenica 14 luglio a Magnano la “Audiquattro Cup”, organizzata da Selecar insieme a Golf Club Biella “Le Betulle”. Una 18 buche a coppie, greensome –stableford, che ha raccolto a “Le Betulle” circa 116 partecipanti in una giornata splendida per il gioco del golf.

Selecar, supportato da Absolute Golf, ha posizionato 3 vetture Audi più una da test drive al termine del percorso buche. Inoltre ha distribuito a tutti i partecipanti gadget a tema golfistico e piccolo ristoro.

La competizione, con piacevole pausa alla buca 9 per un tradizionale buffet, ha visto eccellere la coppia composta dai biellesi Pierluigi Mazzia e Federico Cimadom al Lordo con 33 colpi. Nel netto primi classificati Loredano De Agostini e Rudu Saccà con 45 colpi, sempre di Biella. Secondi netti con 43 colpi Bruno Fortina e Giorgio Andrigo di Cavaglià e terzi al netto Fabrizio Tapparo e Nadia Di Giorgio con 42 colpi. Infine i primi possessori Audi sono i due Luca, Viano e Loro Piana, che hanno chiuso in 39 colpi. Alla premiazione sono state consegnate due sacche marchiate Audi per i vincitori del Lordo e per gli altri un piatto placcato argento firmato Selecar.

“Una giornata all’insegna dell’eccellenza – commenta l’Audi Manager Cesare Ghisleri - . Da qualche tempo Selecar non affiancava Audi cup, questo ritorno, in un contesto di così alto livello affiancato a un marchio di pari valore si riafferma un binomio vincente”.