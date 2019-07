Running: In 170 al Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato FOTOGALLERY

Si mantiene in linea con lo scorso anno l'edizione 2019 del Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato. In circa 170 runner hanno partecipato alla non competitiva organizzata dalla società sportiva La Bufarola per ieri sera, 17 luglio. Partenza alle 20 dalla sede della società per percorrere, correndo o camminando, il tracciato da circa 6 chilometri.

A fine gara, pasta party per tutti con la partecipazione del sindaco Claudio Corradino e dell'assessore Giacomo Moscarola, che per l'occasione hanno raggiunto e seguito i corridori lungo il tragitto. Presente anche il "proprietario di casa" e neoparroco del Duomo don Paolo Boffa, che ha ospitato il party all'oratorio di Cossila.