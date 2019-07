Patrizia Perosino torna in gara a Roma con il Fondo Edo Tempia

Riprende dalla Città Eterna il cammino nel campionato italiano rally di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto. L'equipaggio biellese porterà la sua Peugeot 208 R2B con il logo del Fondo Edo Tempia sulla carrozzeria al rally di Roma Capitale. Si tratta di un ritorno in una gara che conserva un ricordo triste: l'anno scorso furono costrette a lasciare la corsa per tornare a casa, per partecipare ai funerali di Gigi Perosino, padre di Patrizia e nonno di Veronica.

A Roma la coppia biellese rappresenterà la scuderia Winners Rally Team e guiderà la vettura preparata dal Team By Bianchi. L'obiettivo è conservare la leadership nella classifica femminile del campionato, insidiata da Rachele Somaschini che ha solo un punto e mezzo di ritardo. Ma al risultato sportivo, come avviene ormai da due anni, Patrizia Perosino vuole aggiungere un messaggio di solidarietà e di informazione: al parco assistenza sarà presente il gazebo in cui saranno distribuiti gadget e materiale informativo sulla prevenzione dei tumori e sul progetto 3Tx3N, condotto dai laboratori della Fondazione Tempia con l'obiettivo di trovare diagnosi più puntuali e terapie più efficaci contro i tumori al seno cosiddetti tripli negativi, più resistenti alle cure tradizionali. Le offerte che Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto raccoglieranno nella loro postazione sosterranno proprio questo progetto, così come alimenta il lavoro delle ricercatrici il contributo degli sponsor solidali trovati dall'equipaggio biellese. All'impegno di Terno Scorrevoli, impresa di Varedo in provincia di Monza, per la gara di Roma si è aggiunto quello di MaeMi, il nuovo spumante extradry della Nicelli vini di Stradella. «Davide Nicelli» racconta Patrizia Perosino «correrà nel Team Bianchi con noi. Con suo padre Guglielmo hanno voluto gentilmente mettere a disposizione delle bottiglie di spumante che terremo nello stand al parco assistenza, con l’intento di sostenerci nel cercare di raccogliere fondi».

Perosino-Verzoletto partiranno con il numero 75 nella sera di venerdì 19 da Castel Sant'Angelo, nel cuore di Roma. Saranno sedici prove speciali a stabilire la classifica finale con uno show finale al lido di Ostia, dove i due ultimi tratti cronometrati saranno in un circuito stradale fatto apposta per consentire al pubblico di godere dello spettacolo da vicino. L'arrivo è previsto per domenica 21.