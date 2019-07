Calciomercato Chiavazzese: preso Dovana, confermati Giglio e Mihaila

Luglio caldo in casa blu cremisi. Con un breve comunicato la società ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Andrea Dovana, classe 1997 che ha militato tra le fila della Valle Cervo Andorno nella stagione 2018/2019 siglando 8 reti in Prima Categoria. Ora Dovana entrerà a far parte della “scuderia” di mister Glauco Pertel.

Ma non finisce qui. Confermati Michael Antonio Giglio, attaccante classe 1996, giocatore di proprietà della Chiavazzese che ha deciso di proseguire nel progetto societario in atto. Così anche Marian Mihaila, centrocampista classe 1992, vestirà nuovamente i colori blu cremisi anche la prossima stagione sportiva.