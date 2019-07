La storia del Rally Lana attraverso la radio

Dalla serata dei Campioni della storia del Rally Lana alla serata dedicata alle voci del Biellese che hanno seguito negli anni la competizione, curva dopo curva, e l’hanno raccontata con uno dei mezzi di comunicazione allora più seguiti: la radio.

Questa sera, giovedì 18 luglio alle 21, nei saloni di Denis Arreda alla Romanina di Veglio l’appuntamento aperto a tutti sarà con Maurizio Poma, Cristiano Gatti, Franco Piras, Maurizio Alfisi, Loris Zonta e altri. Tante voci conosciute della vecchia radio Biella e radio Piemonte si ritroveranno tra le immagini del museo del Rally per ricordare quei momenti. Ricordi di serate passate alla radio a commentare il Rally della Lana, ad aggiornare i piloti sui risultati degli avversari. Serate dove i tifosi correvano alle cabine telefoniche per mettersi in contatto con i cronisti per aggiornarsi sui risultati delle prove, serate di altri tempi.