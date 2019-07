Suoni in movimento, concerto del Trio Chagall alla Fabbrica della Ruota

Natura, cultura, tradizioni e storia: domenica 21 luglio 2019, dalle 16 alle 17, si terrà Viaggio in Mongolia, un incontro in programma al Museo del Bramaterra di Sostegno. Come si evince dal titolo dell'appuntamento, l'evento sarà interamente dedicato allo stato dell'Asia Orientale, in un percorso articolato attraverso la relazione della spedizione scientifica supportata dalla "Mongolian Accademy of Science".

"Ci si soffermerà - spiega Silvia Chersich, operatrice della Rete Museale Biellese - sugli aspetti pedologici, geologici e paesaggistici di questa grande nazione, senza trascurare le tradizioni e la cultura locale attraverso un percorso di oltre 3500 km". Sarà proprio la guida in questione la relatrice dell'iniziativa (ad ingresso libero e gratuito) del sito di Piazza Santa Caterina 7 in frazione Casa del Bosco. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail all'indirizzo trasentieri@gmail.com, in allegato la locandina con tutti i dettagli.





Sempre domenica, alla Trappa di Sordevolo, si terrà l'appuntamento Salvine - Picnic in alpeggio e visita a Bagneri. Un evento che interessa due siti della Rete Museale Biellese, quindi, in un interessante binomio di gusto e attività all'aperto con protagonista Marta Foglio di Foodopia. "Una laurea in traduzioni letterarie - si legge nella locandina in riferimento all'ospite dell'evento - poi l'incontro con il mondo di Slow Food. Marta Foglio diventa allieva e si diploma alla scuola di Pietro Leeman (primo e unico cuoco vegetariano in Italia premiato con la stella Michelin) interessandosi alle implicazioni che legano la buona alimentazione con la salute. Foodopia è il risultato di questo percorso e, allo stesso tempo, il coronamento di un sogno e un punto di partenza". Il programma, al mattino, prevede: alle 9 il ritrovo alla Trappa con partenza a piedi per le Salvine (in compagnia delle asine Giulia e Mina); alle 11 visita agli alpeggi, raccolta delle erbe e preparazione del picnic; alle 12.30 picnic nel bosco vicino alla sorgente, con prodotti del territorio e quelli raccolti lungo il cammino con Marta Foglio. Dopo il pranzo, alle 14.30 si farà tappa a Bagneri, mentre alle 16 è previsto un "viaggio" culturale-naturalistico alla scoperta delle tradizioni legate al castagno (con tanto di spuntino a base di castagne). Alle 17.30 la giornata si concluderà con un rinfrescante bagno nell'Elvo.