Buronzo, rovina contro il guard rail e finisce fuori strada - Cronaca dal Nord Ovest

Giovane automobilista di Casanova Elvo perde il controllo del mezzo ieri sera nella provinciale 3 a Buronzo al km 37. Dopo aver sbattuto violentemente contro il guard rail la sua Fiat Panda ha terminato la sua corsa, semi distrutta, in una stradina secondaria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Buronzo e il personale sanitario del 118, che ha provveduto a prelevare l'uomo dal veicolo per prestare le cure mediche del caso. Successivamente è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area.

L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Sant'Andrea, le sue condizioni sarebbero serie.