Ritrovate Macerie nel Parco della Bessa

Su segnalazione di una cittadina che passava con i propri cani presso il Parco della Bessa nel comune di Mongrando è arrivata la segnalazione di una presenza di macerie abbandonate abusivamente. Questa mattina i cantonieri hanno ripulito la zona: 4 quintali di macerie tali da riempire il cassone del camion dei dipendenti comunali. "Prenderemo seri provvedimenti per combattere gli zozzoni e i maleducati che continuano ad abbandonare i rifiuti -commenta il sindaco Antonio Filoni-. Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza per segnalare al comune eventuali abbandoni. Non esitate a denunciare. Ringrazio infinitamente la cittadina che tramite i social mi ha contattato. Lavoriamo tutti per il rispetto dell'Ambiente cercando di colpire i villani che continuano a inquinare. Tolleranza zero".