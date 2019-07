Occhieppo Superiore e Strona: Non usate l'acqua dell'acquedotto per nessun motivo

I Sindaci dei due comuni hanno emesso ordinanze che stabiliscono, in base alle analisi dell'ASL, che con decorrenza immediata è fatto divieto di utilizzare l'acqua per il consumo umano come bevanda e come preparazione dei cibi (non è ammessa la bollitura) restando idonea solo ai fini igienici. Per quanto riguarda Strona l'ordinanza è valida per le frazioni di Cappio, Caligaris, Quario, Prina mentre per Occhieppo Inferiore è valida in tutto il paese.

Le ordinanze sono valide fino a nuove comunicazioni.