Incidente a Pralungo, esce di strada con l'auto in via Garibaldi

Fuori strada con l'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, 17 luglio, in via Garibaldi a Pralungo. Il conducente, che ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare, è rimasto illeso. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'auto, e due pattuglie della Polizia per viabilità e accertamenti sulle dinamiche dell'accaduto. L'auto sarebbe finita da sola fuori strada.