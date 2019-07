Chiusura ponte sull'Oremo, Ramella Pralungo: "Bisogna alzare la struttura, intervento complicato"

A seguito della chiusura del ponte sul Torrente Oremo, in comune di Ponderano, questa mattina i tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo, durante il quale è stata rilevata una usura eccezionale degli appoggi delle travi dell’impalcato del ponte, posti in corrispondenza della spalla lato direzione Biella. Gli appoggi dovranno essere sostituiti ed al momento sono in corso valutazioni tecniche per programmare le soluzioni più idonee per poter addivenire alla riapertura con la rimessa in esercizio. “La decisione immediata, nel pomeriggio di ieri –commenta il vice presidente con delega alla viabilità Ramella Pralungo– è ricaduta sulla chiusura, per quanto precauzionale, in quanto in primis, dobbiamo e vogliamo garantire la sicurezza degli utenti della strada. Sappiamo che, purtroppo, creiamo un forte disagio ma la sicurezza viene prima di ogni altra cosa".

Da una prima analisi, i tecnici mi confermano che l’intervento sarà complicato a livello di cantiere e operazioni da svolgere, in quanto per sostituire gli appoggi delle travi è necessario sollevare il ponte. "Domani abbiamo un incontro con un ingegnere specializzato, che saprà, oltre a darci qualche indicazione in più, anche indicarci quale tipo di ditte possono affrontare un lavoro come quello attualmente ipotizzato -conclude il vice presidente-. Purtroppo, al momento, non abbiamo una chiara idea delle tempistiche ma, per quanto il periodo estivo e la conseguente chiusura delle ditte non giochi a nostro favore, sicuramente, cercheremo di ridurle al minimo, considerando il flusso di traffico e l’importanza di quell’arteria stradale, che unisce la città capoluogo alla bassa Valle Elvo e, conseguentemente alla Settimo Vittone ed alla Valle d’Aosta e che, inoltre, rappresenta il maggiore collegamento est-ovest della Provincia".