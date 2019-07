Dal miele nasce Principio, una bevanda giovane e tutta biellese

Un fermentato di miele dal gusto fresco e leggero, lievemente alcolico. Un'idea nata dalla curiosità di due giovani di Benna, interessati al mondo delle bevande e degli alcolici. È Principio, una bevanda ideata da Meadlight sulla base dell'idromele, che i due soci avevano assaggiato per la prima volta nel 2014 durante il soggiorno nella capitale ceca. Colpiti da quel gusto così particolare, non troppo noto al palato degli italiani, decisero di creare un prodotto ispirandosi proprio all'idromele.

Principio non è una riproduzione: dopo aver variato il processo di produzione i due giovani ottennero, infatti, una bevanda naturale e innovativa, che si sdogana dalla tradizione nordica. Dal lancio sul mercato del prodotto, poco più di un mese fa, sono già state vendute 1500 bottigliette e il mercato, che sembra aver accolto favorevolmente l'idea dell'azienda, appare in crescita tanto che Meadlight punta ad espandersi in tutto il Nord Italia e, successivamente, a distribuire Principio su scala nazionale.

Inventarsi un nuovo metodo di produzione, creare un prodotto originale e di qualità, le cui materie prime sono difficili da lavorare, ha richiesto l'intervento di specialisti, quali enologi ed esperti del settore. Tutto ciò è stato reso possibile da fondi di finanziamento, garanzie regionali e dal supporto di un finanziatore, nonché ex collaboratore, che aveva fornito le materie prime e sovvenzionato il progetto. Una passione giovane divenuta un impiego vero e proprio, che contribuisce al rilancio dell'area biellese sul mercato.