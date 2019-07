Anche il Centro Territoriale per il Volontariato di Biella all'Alpàa

Come preannunciato all’interno del 43° Alpàa di Varallo un ampio spazio è stato riservato al sociale, per fare in modo che l’evento sia anche l’occasione per riflettere e dare visibilità a chi si occupa di tematiche solidali.

Il Centro Territoriale per il Volontariato, in collaborazione con il tavolo giovani, sarà infatti presente con uno stand nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio per promuovere le sue attività e servizi e per dare visibilità alle associazioni del territorio.

Lo stand del Centro sarà, infatti, la “Casa del Volontariato” e ospiterà, a turno, alcune organizzazioni locali che potranno fare attività di promozione, raccolta fondi, ricerca volontari.

Sabato 20 luglio, dalle 17 alle 24, saranno presenti, l’Associazione Vegani Italiani che promuoverà la cultura del veganismo e il rispetto e la difesa di ogni forma di vita, contro lo sfruttamento animale e Nova Jerusalem, impegnata a sviluppare il dialogo e la pace tra i popoli.

Domenica 21 luglio, dalle 10 alle 14, saranno presenti Eufemia per promuovere le sue attività interculturali e l’Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi impegnata a tutelare e a supportare i malati di Parkinson e le loro famiglie. Al pomeriggio, dalle 14 alle 19, lo stand di CTV ospiterà l’Associazione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale con i suoi progetti a difesa della salute e sulla sicurezza alimentare e Abitare Insieme che ha l’obiettivo di creare e diffondere modelli di abitazione condivisa a beneficio di tutta la comunità e di sviluppare la sostenibilità e la cittadinanza attiva.

In serata, dalle ore 19 alle ore 24, saranno, infine, presenti i volontari di Igea per far conoscere i loro progetti socio assistenziali, come le visite gratuite per chi ne ha bisogno.