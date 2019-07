Autofreedom, auto di livello medio-alto che rispondono ad ogni esigenza di noleggio FOTOGALLERY

Autofreedom è un’azienda biellese attiva da due anni nel settore dell’autonolegggio, il cui minimo comune denominatore di tutte le offerte è il livello medio-alto delle auto:”Noi partiamo dalla Fiat 500X – dice il titolare Massimo Masucci– fino ad arrivare alle Luxury Car quali Maserati, Ferrari, ecc…”.

Autofreedom ha iniziato la sua attività con il noleggio a lungo termine:”Due anni fa quando abbiamo incominciato con il classico noleggio a 12/24/36 mesi con il quale il cliente sceglieva la tipologia d’auto ed i relativi servizi”.

Successivamente l’azienda rileva una crescente richiesta del noleggio a breve termine, con esigenze per un giorno, una settimana, un mese, 3/4 mesi:”Abbiamo quindi investito su una flotta di mezzi importante per dare la possibilità al cliente di avere sempre un’auto a disposizione per qualunque esigenza”.

In tema di noleggio a lungo termine il cliente di Autofreedom beneficia di una serie di vantaggi finanziari, in quanto la varietà delle offerte, con e senza anticipo, permettono di soddisfare tutte le esigenze di mobilità con numerosi servizi a supporto e le necessità di personalizzazione. Il noleggio conviene perché assicura una spesa fissa e programmabile; per tutta la durata del noleggio il cliente è sollevato dalle incombenze legate alla gestione del veicolo e, alla fine del contratto, può restituire il veicolo o sostituirlo con un nuovo ordine di noleggio, al fine di assicurarsi un’auto sempre nuova ed efficiente.

Nel breve termine Autofreedom propone una tariffa mensile subordinata ad una durata minima del noleggio di 28 giorni, con un chilometraggio mensile massimo consentito pari a 3.000, e con addebito del costo pattuito per eventuali eccedenze. In caso di noleggio con durate inferiori ai 30 giorni è applicata una tariffa giornaliera. Entrambe le tariffe includono la limitazione di responsabilità per danni provocati (esclusi gli interni dell'auto) dall’utilizzatore al veicolo per importi superiori ad 500 euro purché denunciati secondo il contratto; pneumatici illimitati anche invernali nei casi necessari su richiesta del cliente; mentre non includono il servizio carburante.

Autofreedom ha pensato anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA con esigenze di mobilità impreviste, proponendo un contratto a partire da un mese, con cui il cliente può godere dei vantaggi del noleggio a lungo termine, restituire il veicolo quando vuole senza vincoli di durata e penali, e scegliere la categoria di auto adatta alle esigenze del momento: dalle city car per gli spostamenti in città, ai veicoli commerciali per il trasporto della merce, ai veicoli commerciali su misura per ogni business. In questo ramo Autofreedom costruisce l'offerta di prodotto, allestimento e servizio più adatta alle esigenze di ogni azienda o missione aziendale, e consegna su tutto il territorio italiano il veicolo pronto e personalizzato.

Da sabato 13 luglio Autofreedom si trova nella nuova sede di Vigliano Biellese (via Milano 140), dove inizierà anche il noleggio e la vendita di auto usate e km 0: "La nuova location è un salone con vetrine da esposizione che si presta a questo tipo di attività. - precisa il titolare - In merito alle auto usate, molti sono rientri da nostri noleggi di 24-26 mesi con 20mila km all'anno e tagliandi regolari: quindi macchine con 40-60 mila km che si possono vendere bene.".