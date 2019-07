Arriva un nuovo corso al centro "Armonia in Equilibrio"

Continua la promozione “In forma per l’estate” da Armonia in Equilibrio. 3 mesi di tutto completo a soli 100 euro con 1 settimana di prova gratuita e la possibilità di scegliere di iniziare da Luglio in avanti e sospendere durante le vacanze.

Le sale della piscina e palestra “Armonia in Equilibrio” ASD sono tutte climatizzate, per mettere a proprio agio e rendere confortevole il fitness dei presenti anche durante il caldo dell’estate. La promozione “Estate 2019” è dedicata a tutti quelli che non conoscono il centro, per condividere e apprezzare l’ideale di “benessere e stare bene” in “Armonia in Equilibrio”.

Novità per agosto con il nuovo corso di Postural Yoga Therapy. Lezioni finalizzate al benessere generale della schiena in particolare, che completa le metodiche classiche della Ginnastica Posturale integrandole con sequenze di Asana Yoga selezionale e predisposte all’allungamento delle catene muscolari e al detensionamento fasciale.

Visitando il sito alla pagina “Attività Benessere – Orari e Corsi” si potrà conoscere nel dettaglio gli orari e le altre attività proposte come: Acquagym, Tone Up Time, Pilates, Ginnastica Posturale e per il Mal di Schiena, Power Yoga, Fitness Funzionale, Spinning, Sala Pesi.

Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD, Via Milano 54 a Vigliano Biellese. Info 348-008 5486 www.armoniainequilibrio.com