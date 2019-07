Valdilana: contestata la sfrondatura degli alberi. Nuovi interventi in calendario

Nella mattinata del 17 luglio nel Palazzo della Provincia di Biella si è tenuto un incontro tra il Presidente Foglia Barbisin e parte della giunta del Comune di Valdilana, con la presenza del Sindaco Mario Carli, del Vice Sindaco Cristina Sasso e degli Assessori Foglizzo e Prederigo per affrontare la tematica riguardante la viabilità provinciale ricadente nel territorio di Valdilana. L’Amministrazione di Valdilana sta attuando una politica di sinergia e collaborazione con la Provincia per trovare la veloce soluzione dei problemi evidenziati. Gli amministratori hanno richiesto, a fronte dei numerosi solleciti ricevuti, una maggiore incisività e controllo degli operatori privati presenti sulla viabilità provinciale. L’Amministrazione Provinciale ha dunque comunicato che i lavori di sfrondatura eseguiti dalla ditta appaltatrice sono stati contestati a causa di una esecuzione tardiva e non a regola d’arte. Attualmente gli uffici tecnici provinciali stanno concordando con l’azienda le modalità e le tempistiche per un nuovo intervento che vada a normalizzare la situazione.

Per quanto riguarda il versante asfaltature, gli uffici provinciali stanno chiudendo le fasi di gara per l’appalto dei lavori di rifacimento dei manti bituminosi, che sul territorio di Valdilana prevedono l’intervento nei seguenti tratti: - SP 232 – Panoramica Zegna – da km 20+330 a km 20+470 – Rotonda di Falcero - SP 232 – Panoramica Zegna – da km 21+510 a km 22+000 – pressi Mobilificio Gallo - SP 200II – II Tronco – Valle Sessera – da km 1+340 a km 1+485 – zona Frazione Polto - SP 200II – II Tronco - Valle Sessera – da km 4+370 a km 5+083 – Casale Pera.