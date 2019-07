Senso unico alternato sulle provinciali Valli Mosso e Vaglio Colma

La Provincia di Biella ha istituito il senso unico alternato sulla Strada Provinciale 200 I tronco “Valli di Mosso”, sul tratto che interessa i Comuni di Biella e Ronco Biellese, dal Km. 0+000 incrocio tra Via Pettinengo e Via Ogliaro per una lunghezza di circa 1.700 metri, e sulla SP 102 “di Vaglio Colma”, dal Km. 4+760 al Km. 4+860 sul territorio di Biella, dove da oggi, giovedì 18 luglio, si eseguiranno lavori di rifacimento dei piani viabili.

Ad esclusione dei gioni festivi, l'intervento durerà fino al prossimo 9 agosto durante la fascia oraria 7,30 – 19.