Piatto: Sostituzione di griglia stradale sulla Panoramica Zegna

Nella giornata di domani, venerdì 19 luglio, dalle 7 alle 18, il transito sulla Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna sarà limitato al Km. 42+400, in Località Marchetta del Comune di Piatto, dove è previsto un restringimento della carreggiata per permettere la sostituzione e messa in quota di griglia stradale posta trasversalmente al senso di marcia.