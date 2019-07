Consiglio comunale straordinario a Pettinengo

Convocazione del Consiglio Comunale a Pettinengo per il 19 luglio alle 18,30. Nella Sala Consigliare avrà luogo la seduta del Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione per deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno tra i quali spiccano le quote Sace, l'approvazione Dup 2020/2022, l'approvazione del piano regolatore cimiteriale e la proposta Uncem per la richiesta di una fiscalità differenziata e peculiare nelle zone ad alta marginalità socio economica e nelle aree interne e montane ai fini del sostegno alle imprese e al conferimento della desertificazione commerciale.