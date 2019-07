Boccata di ossigeno alle graduatorie biellesi, 26 nuovi alloggi a Biella Chiavazza

Sono pronti i 26 appartamenti del comparto D del PEEP di Biella Chiavazza, in via Coppa 26. “Gli appartamenti potranno iniziare ad essere assegnati agli inquilini a partire dal mese di settembre, dando una boccata d’ossigeno alle graduatorie biellesi”, commenta il presidente di ATC Piemonte Nord, Giuseppe Genoni. I lavori di realizzazione, finanziati nell’ambito del Piano 10.000 alloggi, sono partiti nel 2013 con l’acquisizione dell’area del PEEP, il cantiere è stato poi a lungo fermo per diversi problemi burocratici; l’iter è stato sbloccato nel 2018 e i lavori sono stati così ultimati in circa un anno, completando gli appartamenti e rendendoli idonei all’assegnazione. Il completamento degli alloggi ha avuto un costo di circa 800 mila euro (il dettaglio è specificato nella scheda tecnica allegata), mentre l’acquisizione del cantiere aveva a suo tempo necessitato un importo intorno ai 2 milioni di euro. “Completiamo in questo modo un intervento avviato molti anni fa e il cui completamento era davvero atteso – dicono ancora da ATC – Durante questo mandato abbiamo sbloccato molti cantieri fermi, portando a termine lavori per dare una almeno parziale risposta alla crescente richiesta di alloggi popolari dignitosi”.

"Certamente una buona notizia per la nostra città -commenta l'assessore alle politiche sociali, Isabella Scaramuzzi-, soprattutto per le fasce più deboli. Mi auguro si trovi una soluzione da parte di Atc rivolto ad uno sguardo verso Biella con maggiore attenzione per quanto concerne le manutenzioni dell'esistente".