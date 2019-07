Abbandonata e ritrovata tra le siepi di una casa di riposo, Rosetta cerca casa

Si chiama Rosetta, ha circa un anno ed è stata abbandonata pochi giorni fa e ritrovata tra le le siepi di una casa di riposo di Torino, dove si era nascosta per qualche giorno: solo la fame e la paura l'hanno spinta a uscire e a farsi sentire con un flebile miagolio. Ora cerca una nuova famiglia. Rosetta è stata sterilizzata e testata fiv/felv negativa. È una gattina molto affettuosa, tranquilla, abituata ad usare la lettiera e assolutamente a suo agio nell'ambiente domestico.

Adozioni in tutto il Piemonte.

Per info: Angela 339/5258763