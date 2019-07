Motori accesi per la decima edizione dello Strona Motor Show

Compleanno importante per lo Strona Motor Show: la kermesse dedicata ai motori nel piccolo paesino laniero giunge quest'anno alla decima edizione. L'esibizione non competitiva e senza rilevamento tempi, organizzata dalla Motor Rally Show Events capitanata dal presidente Raffaele Cappio, ha portato negli anni parecchi piloti (anche famosi) con auto senza dubbio spettacolari che hanno fatto del traverso il cavallo di battaglia di questa manifestazione.

L'edizione 2019 ricalca nel percorso quelle precedenti, proponendo un tracciato in saliscendi spettacolare ed impegnativo. Si partirà sabato 20 luglio alle 17 con la benedizione di don Luca Arzenton ed il discorso del sindaco Davide Cappio, dopo i quali partirà la prima manche. Pausa per la cena aperta a tutti alle 19 con i festeggiamenti del Marco Bertinotti fan club (partecipante su Opel Manta) e ripresa della manche notturna verso le 20,30. Domenica 21 partenza alle 9 fino alle 18 con interruzione per il pranzo verso le 12,30.