Di corsa con la Pro Loco, Sagliano Run per 30 studenti e 140 atleti FOTOGALLERY

Anche quest'anno la Pro Loco di Sagliano ha fatto centro con la Sagliano Run, inserita nel programma delle feste di luglio organizzate dall'associazione per il paese. Diversi i percorsi proposti alla manifestazione non competitiva che si è corsa ieri sera, 16 luglio, con partenza da piazza Pietro Micca: 14 bimbi delle scuole elementari hanno corso sugli 800 metri preparati per loro, mentre 15 alunni delle scuole medie hanno partecipato alla gara nel tracciato da circa 1500 metri. Sei chilometri di percorso erano invece dedicati agli adulti, che hanno partecipato in 140 tra amatori e professionisti. La manifestazione si è chiusa in bellezza con ristoro e cena finale preparati dalla Pro Loco.