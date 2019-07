Anche quest'anno “Impazza la Corsa” tra le vie di Valle Mosso

Domenica 21 luglio torna l’8a edizione di Impazza la Corsa a Valle Mosso, località di Valdilana, in collaborazione con ASD Olimpia Runners. Manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti. Il ritrovo è alle 16,30 in piazza Repubblica con partenza della competizione da 5 km e 10,5 km verso le 18,30. I camminatori potranno partire alle 18 come anche il mini percorso per i bambini.

L’arrivo sarà per tutti in piazza Alpini d’Italia davanti al supermercato Conad e alla stazione dei pullman. Nella piazza piccolo ristoro e premiazioni, verrà consegnato a tutti i partecipanti un buono pasta omaggio da consumare alla festa patronale di Valle Mosso, dove si potrà cenare tutti insieme. Nella palestra comunale i corridori potranno anche fare una doccia prima della cena.

Verranno poi premiati i 3 gruppi più numerosi, il più giovane e il più anziano e anziana oltre a tanti altri premi a sorteggio.

Tutto il ricavato dell’evento verrà devoluto all’AISM di Biella. Per informazioni contattare la responsabile dell’organizzazione al numero 3483189554 Claudia.