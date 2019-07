Rita De Lima è la nuova segretaria provinciale del Pd biellese

"Rita de Lima ci ha cresciuti, svezzati, ha fatto la campagna elettorale per tutti noi, per i nostri candidati al consiglio regionale, per i nostri candidati al parlamento, per i nostri sindaci. In prima linea da sempre per i diritti di tutti, mezzo Biellese le deve qualcosa, un po' per una vita passata nei servizi, un po' per le attività culturali e sociali cui non smette di dedicarsi. È stato bello che ieri sera l'assemblea provinciale del PD Biellese abbia deciso di affidarsi a lei con larghissima maggioranza, con l'appoggio dei giovani, delle donne e dei sindaci del territorio. Sotterriamo le asce da guerra: la gente ci chiede umanità, presenza e disponibilità e credo che Rita abbia tutte queste qualità con le quali far crescere nuove leve". Questo il commento dell'amico e segretario regionale Pd, Paolo Furia.

La prima parole della neo segretaria Rita De Lima. "Ho due compiti difficili: ricostruire il partito e ricostruire un partito dialogante. Io amo le diversità, sono fonte di ricchezza, ma l'ascolto è fondamentale. Faremo un lavoro di gruppo, al mio fianco avrò persone che hanno voglia di fare, grazie a loro deciso di accettare questo incarico. L'idea è quella di partire subito con il lavoro e soprattutto di andare ad ascoltare i territori e le persone, troppo trascurati negli ultimi anni. Voglio mantenere i rapporti con le tante associazioni sul territorio, preziose per avere una visione completa della provincia. Farò in modo di lavorare con il regionale insieme a Paolo Furia, che appoggio e stimo, insieme verso un cambio di passo indispensabile per il partito come ha sottolineato Nicola Zingaretti".