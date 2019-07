Accordo Comune - Santuario di Oropa: pronti 20 mila euro per la valorizzazione della Conca

E’ stato siglato nel pomeriggio di oggi, nella sala del consiglio di Palazzo Oropa, un importante protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e l’Amministrazione del Santuario di Oropa. «Le parti - si legge nel protocollo -, concordano sull’opportunità di operare congiuntamente in vista del raggiungimento di risultati condivisi relativi alla valorizzazione del patrimonio naturalistico della Conca di Oropa». L’impegno attualmente assunto è di 20 mila euro. Il protocollo ha una durata triennale.

A spiegare i motivi che hanno portato a questo protocollo d’intesa l’assessore alla Montagna Barbara Greggio: «Il protocollo d’intesa è volto a valorizzare la Conca di Oropa, è finalizzato alla progettazione turistica e alla valorizzazione del Giardino Botanico di Oropa affinché si possa investire e migliorarlo per una crescita turistica».

Aggiunge l’assessore ai Parchi e giardini Davide Zappalà: «Il Giardino Botanico di Oropa è un gioiellino del nostro territorio, attira molti turisti, contribuisce a far si che Oropa sia riconosciuta come un’eccellenza: non posso che appoggiare l’iniziativa dell’assessore Barbara Greggio».

Per l’Amministrazione del Santuario di Oropa dice l’amministratore delegato Paola Aglietta. «Questo accordo completa tutta l’attività che si sta svolgendo nella Conca di Oropa per valorizzare l’aspetto turistico e di conoscenza dell’ambiente che già è in atto da parecchio tempo. Questo aiuto permette un ulteriore sviluppo del settore».