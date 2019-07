L'aggressione mortale di Augusto Festa Bianchet ricordata ne "I Venerdì letterari di NuovaMente"

Continuano i “ Venerdì letterari di NuovaMente “ ad ingresso libero presso la sede di Biella, viale Macallè 10 e stavolta la serata, 19 luglio, sarà dedicata ad Augusto Festa Bianchet. "Era un uomo, che per una scelta di vita, faceva il barbone e il 23 febbraio del 2002, fu aggredito brutalmente sotto i portici di Biella e morì il 18 marzo con soli 54 anni -scrive il comunicato di NuovaMente-. Augusto passava le giornate e le notti su un gradino di piazza Vittorio Veneto, che era diventato la sua casa e non dava fastidio a nessuno. Venne brutalmente picchiato sotto i portici che oggi portano il suo nome. I suoi assassini si accanirono su di lui. Sbatterono la sua testa contro il muro, lo presero a calci e lo lasciarono a terra, in fin di vita. Qualcuno, rimasto anonimo, udì i lamenti del clochard e diede l’allarme da una cabina telefonica. Il caso ottenne la ribalta nazionale, furano fatte indagini, vennero celebrati processi. A distanza di diciotto anni, i colpevoli della morte di Augusto sono ancora senza nome. Un uomo venne condannato a dieci anni per il concorso nell’omicidio. Era il supertestimone, morto pochi mesi più tardi. Non vennero mai individuati, invece, gli esecutori materiali. Due giovani biellesi furono accusati proprio dal supertestimone (la cui attendibilità venne però messa in dubbio a causa delle diverse versioni fornite nel corso del tempo), ma vennero ritenuti innocenti e assolti dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, al termine dell’iter giudiziario. Per quel sangue sotto i portici della Standa, quindi, nessuno ha mai pagato".

La serata del 19 luglio

ore 21,00 - Cambio di corsia – Enrico Ferrero È venerdì notte. Per pura cortesia Andrea si offre di ospitare Ludmilla, cantante conosciuta al termine di un'esibizione. Il giorno dopo lei deve essere a Bologna per un’audizione e non ci sono più treni. Pur temendo la reazione della fidanzata quando lo verrà a sapere, Andrea approfitta della sua assenza per aiutare l'artista. All’indomani, anziché accontentarsi di un passaggio in stazione, Ludmilla chiede di essere portata in auto a destino insistendo perché Andrea, la sera stessa, la segua a una festa di nozze. La richiesta è sfacciata, ma per Andrea è tempo di togliere grigiore alla vita e si lascia attrarre dalla prospettiva di un week-end diverso: sarà l'inizio di un viaggio che gli cambierà l'esistenza. Alla festa conoscerà Aldina, donna eclettica e seducente, ma anche persone che, come stadi di un razzo vettore, lo condurranno verso il vero, inatteso obiettivo. Ma prima Andrea dovrà chiudere col passato, fase densa di situazioni che faranno emergere la sua ironia. Enrico Ferrero , nato a Biella, in quella provincia che ama descrivere nei suoi libri, dopo una carriera bancaria l’autore ha scoperto nella scrittura una nuova forma di espressione.

La sua prima opera: “Per Amore, oltre ogni conseguenza”, nel 2014 si è classificata “finalista menzione di merito” al 12° Premio Letterario Internazionale “Insieme nel mondo” di Savona.Il suo secondo lavoro: “L’odio non si stanca”, è stato pubblicato nel 2018 da Aporema Edizioni. Con il titolo “Numeri e parole”, nella categoria “Inediti”, lo stesso romanzo aveva ricevuto il Premio della Giuria al Concorso Letterario “Città di Pontremoli” 2017 e la Segnalazione della Giuria al Premio Letterario Internazionale “Jacques Prévert” 2017. Sempre nel 2018 ha pubblicato il suo terzo romanzo: “Cambio di corsia” con la casa editrice Montag, che ha così premiato la partecipazione del manoscritto all’edizione 2017 del concorso “Le Fenici”, indetto dalla stessa. Nel 2019, il suo primo romanzo è stato rieditato da Aporema Edizioni con il titolo: “L’ultimo giorno di allegria”.

ore 22,00 - Giants and Beggars - Strani e cruenti accadimenti nell'ambiente dei barboni conducono sulle tracce di un misterioso gigante biondo, Michele Carini. Romanzo ambientato in Sicilia, a Montelicona, tra i monti Nebrodi e le spiagge di Oliveri e Marinello, sulla costa tirrenica della provincia di Messina. Il protagonista principale è uno strano personaggio , un barbone , che incarna delirio e follia. Con la sua fervida immaginazione sarà in grado di sconvolgere la vita di qualcuno ritenuto normale. La storia, impregnata di mistero e folklore, si dipana tra due racconti paralleli distanziati 30 anni tra loro. I luoghi sono tutti reali tranne la cittadina di Montelicona che, però, ha le caratteristiche tipiche di alcuni importanti centri della zonaVincitore del Premio della Giuria del Premio Letterario Internazionale “Cinque Terre – Golfo dei Poeti – Sirio Guerrieri” XXX Edizione 2018 Michele Carini , di origini siciliane abita a Biella da tanti anni. Eredita la passione per la scrittura da suo padre Filippo Carini, prematuramente scomparso nel 2012 Il 10% del ricavato della vendita dei libri viene devoluto alla “ Mensa del povero” di Biella.