“La Notte Bianca dell’Apollo 11”, le emozioni dell’allunaggio proiettate a Cascina San Clemente

L’UBA, Unione Biellese Astrofili, in collaborazione con il comune di Occhieppo Inferiore, organizza per sabato 20 luglio alle 21 “La Notte Bianca dell’Apollo 11”. Per rivivere le emozioni dell’allunaggio e dell’escursione lunare proprio nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla luna.

L’appuntamento a ingresso libero è in Cascina San Clemente a Occhieppo Inferiore, verrà proiettato “Moonscape”, il documentario su uno dei momenti più importanti della storia mondiale, la passeggiata di Armstrong sulla Luna con l’Apollo 11. La proiezione del documentario è integrale, senza tagli, una somma di riprese cinematografiche e televisive, di fotografie e audio originali digitalizzati e restaurati.