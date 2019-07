Borriana si prepara alla Festa Country

Questa è la Festa Country organizzata dalla Pro Loco di Borriana, giunta alla sesta edizione, che inizierà giovedì 18 luglio, alle 19:30, con la cena di panissa e rane per cui è gradita la prenotazione (contattando Serena 3331433320; oppure Silvia 3384145191). A seguire la serata musicale dedicata al ballo liscio ed al Revival anni '70 '80 '90 con "Max & Mery".

Tre giorni di festa in piazza don Guido Gariazzo dove il buon cibo incontrerà la bella musica all’insegna del country.

Venerdì 19 luglio, alle 21:30, la serata giovani che accenderà la notte con il divertentissimo Fluo Party della discoteca mobile "Energia", e con la cucina aperta per panini alla salamella e patatine fritte. La festa si concluderà sabato 20 luglio, a partire dalle 19:30, con l'immancabile cena Tex/Mex a base di hamburger, fagioli alla texana, patatine fritte, dolci e fiumi di birra, e, alle 21:30, con la musica country-rock'n roll ed il grande spettacolo della "Country Zone" live band.

"L'Amministrazione Comunale ringrazia la Pro Loco di Borriana, tutti coloro che attivamente collaborano ogni anno, e per l'attività svolta in questi cinque anni. - dichiara il sindaco di Borriana Francesca Guerriero - Nata nel 2014, la Pro Loco pian piano sta crescendo con organizzazione di eventi che rendono viva la nostra Comunità e contribuiscono a far conoscere Borriana.".