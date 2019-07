A Graglia sta per tornare la Sagra della Madonna di Campra

Grande attesa per la tradizionale Sagra della Madonna di Campra. Ad organizzarla i membri della pro loco di Graglia, oramai una grande famiglia che di anno in anno cresce e dedica impegno e dedizione per la realizzazione della sagra. “Siamo una famiglia di oltre 160 persone – commenta il presidente della pro loco, Alessandro – che mettono a disposizione il proprio tempo libero per organizzare ogni anno quest’evento”.

“L’impegno e la passione sono il nostro valore aggiunto. Veniamo ripagati dalla marea di persone che vengono a trovarci a ogni edizione, ma anche dai tanti ragazzi che si accodano alla famiglia della pro loco, che organizzano i proprio impegni e le vacanze in modo da riuscire ad esserci alla sagra della madonna di Campra. Vederli con lo stesso entusiasmo che avevo io alla loro età è bellissimo e ci sprona ad andare avanti nonostante la fatica che sta dietro”.

“Organizzare una festa di questa portata è difficile – conclude Alessandro - , soprattutto a livello burocratico, ma la ricompensa vale tutta la fatica”.

Anche quest’anno i protagonisti saranno cibo, musica e divertimento no stop dal 26 luglio al 5 agosto.

Il programma:

Si aprono le danze venerdì 26 luglio. La cucina aprirà per tutta la durata della sagra alle 19,30 e venerdì proporrà come specialità la Grigliata mista. A seguire, alle 21,30, schiuma party e balli con la discoteca News Disco. Sabato sera alla Grigliata mista si aggiungerà come specialità anche il capocollo allo spiedo. Alle 21,30 toccherà all’orchestra Polidoro Group fare da protagonista. Domenica 28 luglio le porte apriranno alle 10 con il ritrovo per il Motoraduno al BB Garage di Biella. Partenza alle 11, destinazione Campra e successivo pranzo dei Centauri per le 12,30. Alle 16 il gonfiabile Dartes sarà a disposizione di grandi e piccini mentre a cena la cucina proporrà il pollo allo spiedo e per concludere la giornata una sferzata di adrenalina con la discoteca “Energia”.

Il primo weekend di festa a Campra è concluso, ma gli appuntamenti andranno avanti ininterrotti per tutte le sere della settimana. Lunedì 29 luglio cena a base di arrosticini come piatto forte e serata danzante dalle 21,30 con l’orchestra “Liscio Simpatia”. Martedì 30 sera sarà la volta del toro allo spiedo e del gruppo Italian Graffiti. Mercoledì 31 luglio verrà proposta la tradizionale Zuppa di erbe di montagna e i presenti saranno allietati dal gruppo della Val Susa “Le nostre valli” con l’intervento di Franky Rogers e la special session man guitar Sergio Peretti. Giovedì 1° agosto apertura cucina spostata alle 19,40 con la speciale baffa di costine. Alle 19,30 partirà la corsa podistica Trofeo Siletti del G.S. Graja. Dopo la cena serata rock insieme alle giostre. Dalle 21,30 suoneranno gli After 11 e a seguire DJ set Disco Music.

Venerdì 2 agosto specialità di pesce alla sagra della Madonna di Campra e ritorno della discoteca “Energia” dalle 21,30. Sabato 3 il piatto consigliato saranno i fagioli alla messicana mentre la serata sarà allietata dall’orchestra “Vanna Isaia”. Domenica 4 agosto sveglia alle 10 con l’esposizione dei trattori d’epoca. Alle 12,30 pranzo campestre e dalle 16 ancora divertimento con gonfiabile Dartes. Grigliata mista dalle 19,30 e serata rockabilly con “Florie & The lazy cats”.

La sagra terminerà con lunedì 5 agosto, data immancabile poiché giorno della festa patronale della Madonna di Campra, che dà il nome a tutto l’evento. Giornata di chiusura speciale, che farà il pieno di appuntamenti sin dalle prime luci del giorno. Alle 4,30 del mattino Santa Messa dell’alba mentre alle 11,45 verrà distribuita per pranzo la polenta concia. Alle 19,30 l’ultima cena con Grigliata mista e specialità e infine la gran serata di chiusura con l’orchestra Paolo Bertoli.

Informazioni:

Per informazioni contattare i numeri 3404087313, 3339714556, 3336546548 o il sito www.PROLOCOGRAGLIA.com altrimenti seguire la pagina facebook della pro loco per tutti gli aggiornamenti.