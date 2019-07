Aria condizionata: 3 trucchi per non ammalarsi

Durante l'estate, per sopravvivere alla calura tipica di queste stagioni, sempre più italiani scelgono di affidarsi ai condizionatori portatili . Sia in casa che in ufficio l'aria condizionata sembra essere l'unico modo per non trascorrere l'intera giornata sudando e soffrendo l'umidità, ma allo stesso tempo il rischio di ammalarsi per colpa dell'aria troppo fredda e dello sbalzo termico è ovviamente reale. Come fare allora per non prendersi un raffreddore o un mal di gola usando l'aria condizionata? Esistono dei trucchi, o meglio delle accortezze, da poter applicare per godere del fresco del condizionatore senza però ritrovarsi a letto con la febbre! Vediamoli insieme grazie ai consigli della redazione di condizionatoreportatile.com.

Come non ammalarsi con l'aria condizionata: tre trucchi da utilizzare

Come abbiamo già detto, usare l'aria condizionata in estate sembra quasi d'obbligo per poter sopravvivere alla calura e all'umidità dei mesi più caldi dell'anno. Quante volte però entrando in un negozio abbiamo sentito quasi freddo e abbiamo pensato: “Ora mi ammalo?”. Sarà capitato a tutti, esattamente come vi sarà capitato di prendere un raffreddore o una bronchite proprio per colpa dell'aria condizionata. Vediamo insieme i trucchi per non ammalarsi.

Occhio alla temperatura : come prima cosa, per non ammalarsi usando l'aria condizionata ricordate che la temperatura da tenere non è mai molto più fredda di quella all'esterno. Generalmente si consiglia di impostare l'aria condizionata ad una temperatura di 3 o 4 gradi meno rispetto a quella esterna. Se fuori ci sono 30°, per esempio, in casa o in ufficio basterà impostare l'aria condizionata a 26 o 27 gradi per sentire già i benefici e soprattutto non soffrire troppo dello sbalzo termico.

Spegnetela di notte: si sa, durante la notte si soffre sempre particolarmente il caldo, al punto tale che spesso non si riesce nemmeno a dormire. Tenere il condizionatore acceso anche durante il sonno non è però la risposta giusta anzi, il rischio di ammalarsi è elevato. Il suggerimento è quello di accendere l'aria condizionata alcune ore prima di andare a dormire, rinfrescando così la stanza e di spegnerlo poi quando si va a letto. Godrete del fresco, potrete addormentarvi comodamente, ma sicuramente non vi ammalerete e non vi sveglierete il giorno dopo con il torcicollo.

Non mettetevi sotto al getto d'aria: un altro suggerimento per non ammalarsi usando l'aria condizionata è quello di non posizionarsi sotto il condizionatore. L'aria fredda diretta addosso, sebbene possa dare un po' di sollievo sul momento può causare problemi: torcicollo, dolori alla schiena e anche, ovviamente, raffreddamenti. Meglio usare un getto diffuso e mobile piuttosto che fisso.