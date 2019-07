Anche quest'estate, per la tredicesima edizione di Tones on the Stones, fino al 28 luglio, il maestoso palcoscenico di pietra della Cava La Beola di Monte (Montecrestese, VB) accoglierà spettacoli inimitabili: alla base c'è l'intuizione di Maddalena Calderoni, soprano al timone della direzione artistica della rassegna, nata nel 2007 come proposta inedita nel ricco panorama internazionale dei festival estivi. All'interno di questa cava, per 355 giorni all'anno, regnano sovrani la durezza della pietra e la fatica del cavatore, che da decenni estrae materiali naturali celebri in tutto il mondo. Per i rimanenti 10 giorni, questo luogo si trasforma in qualcosa di unico, in grado di regalare spettacoli indimenticabili.

L'appuntamento più atteso del festival 2019 è in programma sabato 20 luglio: alla Cava La Beola di Monte, a Montecrestese, in Val d'Ossola (VB) andrà in scena la più colossale produzione mai presentata da Tones on the Stones, realizzata in collaborazione con il Teatro Coccia di Novara e il supporto dell'Ente Luglio Trapanese. Un'Aida in prima assoluta con proiezioni e videomapping a 270° su tre grandi pareti di roccia alte fino a 30 metri, uno spettacolo totalmente immersivo, con oltre 150 artisti coinvolti su uno splendido palcoscenico di pietra.