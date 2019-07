Scontro tra auto e moto a Lessona, giovane cade dal mezzo. Trasferito a Novara

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 21,30 di ieri sera, 16 luglio, a Lessona. Un giovane ragazzo, di cui non sono note le generalità, è caduto dalla moto dopo uno scontro con un'auto. Nella notte le sue condizioni sarebbero peggiorate e per questo il giovane è stato trasferito con l'elisoccorso notturno dall'ospedale di Ponderano, dov'era stato trasportato in codice rosso dal 118, al reparto di rianimazione di Novara.

Seguiranno aggiornamenti.