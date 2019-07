Ha comprato due biglietti su internet per il concerto di Morricone ma non li ha mai ricevuti

Una truffa ai danni di una biellese è stata mesa in atto su internet per la vendita di due biglietti per il concerto di Morricone in calendario il 29 giugno a Lucca. La donna ha notato un annuncio di vendita contenente anche il numero telefonico. Contattato il referente, i due si sono accordati per il pagamento di 194 euro dei due biglietti. Una volta effettuato il bonifico però, la biellese non ha mai ricevuto i tickets. Gli agenti della squadra volante a seguito di diversi accertamenti sull'utenza telefonica e sul conto corrente hanno individuato e denunciato per truffa A.L. di 25 anni residente a Roma.