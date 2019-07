Chiuso il ponte su Rio Oremo al Maghettone: flessione troppo accentuata. Verifiche in corso FOTOGALLERY

"Nulla di grave ma questa mattina mentre stavamo intervenendo su alcuni giunti, al passaggio di un trasporto eccezionale il ponte ha avuto una flessione troppo accentuata". Queste le parole del vice presidente della provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo poche ore dopo la chiusura del ponte sul Rio Oremo nella sp 402 nel comune di Ponderano. Nessun pericolo di crollo per il traffico medio e basso ma non si vuole rischiare nulla per il passaggio dei mezzi pesanti. "Il ponte è in ferro ed è posato su elementi cementizi -prosegue Ramella-, uno di questi è uscito dalla sede". Da qui la chiusura in via cautelativa del ponte fino alla verifica e risoluzione della problematica. "Domani mattina interverremo con la ditta specializzata -conclude il vice presidente- per capire cosa sia successo e provvedere alla sistemazione. Per ora rimane chiuso".