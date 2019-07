Auto contro moto, 16enne finisce al pronto soccorso

L'ennesimo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, tra un'auto e un moto si è verificato ieri mattina, intorno alle 9,30, in via Garibaldi a Coggiola. I protagonisti sono un giovane 16enne in sella alla sua Fantic Motor e un 41enne alla guida di un'Audi A6, entrambi residenti in paese. Il giovane è dovuto ricorrere alla cure mediche dell'ambulanza del 118. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.