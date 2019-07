Vigliano, parco di piazza Collobiano a nuovo tra giochi, fitness e pattinaggio

Completamente ristrutturato e rinnovato con un’area fitness, è già fruibile al pubblico il parco giochi di piazza Collobiano. “L’attenzione posta a questa area di Sobrano, così ampiamente frequentata dai bambini – spiega il Sindaco, Cristina Vazzoler - non si è concretizzata soltanto nella rimozione del vecchio gioco modulare in legno, che era ormai vecchio ed usurato. Abbiamo colto l’occasione per mettere a disposizione della collettività 5 nuove attrezzature per il fitness, che possono essere utilizzate in sicurezza da cittadini di ogni età. Al posto della vecchia sabbiera, di difficile manutenzione anche per ragioni igieniche, è stato installato un nuovo gioco combinato con uno scivolo. Altra novità, nella medesima area, è rappresentata da una giostra girevole.

Affidati alla ditta Stebo Ambiente Srl, tali lavori hanno avuto un costo complessivo di circa 42.000 euro. I risparmi ottenuti dalla gara d’appalto hanno consentito di effettuare ulteriori opere affidate alla ditta Flortec Giardini: completamento della siepe e rimozione della parte verso Corso Avilianum, per realizzare un nuovo camminamento in calcestruzzo e posare dei piastrelloni antitrauma nella zona gioco e fitness. In questo caso l’importo speso è nell’ordine di 5.900 euro.



Un occhio di riguardo – prosegue Vazzoler - anche per i pattinatori: abbiamo infatti incaricato la ditta Gugliotta Srl di Vigliano Biellese del ripristino della pavimentazione della pista di pattinaggio, con pulizia, rifacimento e tinteggiatura del parapetto in legno. Per questo intervento sono stati investiti circa 9.500 euro. Si è trattato insomma di un corposo intervento, che consente ora di fruire di un parco totalmente rinnovato, capace di rispondere alle esigenze di bambini, ragazzi ed anche della popolazione adulta ed anziana che voglia usare in totale libertà gli attrezzi fitness.



In una società che ha sempre più bisogno di spazi per l’attività ludica e quella fisica praticata in sicurezza – conclude il Sindaco - il parco di piazza Collobiano davvero può rispondere a molteplici esigenze accontentando un pubblico realmente vasto e variegato”.