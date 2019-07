Lavori pubblici a Candelo: Avviato il tavolo tra comune e ordini professionali di Biella

Nei giorni scorsi l'assessorato ai lavori pubblici del comune di Candelo ha avviato un tavolo con gli Ordini professionali di Biella: Architetti, Ingegneri, Periti e Geometri. Come spiega l'assessore ai lavori pubblici Michele Ansermino: “Si è trattato di un primo incontro informativo per capire quali eventuali problematiche siano presenti e come intervenire per agevolare meglio professionisti e cittadini".

La riunione ha rappresentato l'avvio di un percorso di analisi e miglioramento del settore in termini di efficienza e semplificazione. "Un primo incontro positivo - dice Ansermino - e molto apprezzato dagli ordini professionali presenti, che ringrazio, con l'obiettivo di conciliare sempre di più gli adempimenti degli uffici con le esigenze dei tecnici, delle imprese e dei cittadini. I lavori in questo senso continueranno con altri incontri del tavolo”.

Segnaletica orizzontale e vernice, scontro tra minoranza e maggioranza

Sui lavori di posa e ripristino della segnaletica orizzontale nelle vie Libertà e De Bais, la cui realizzazione ha causato la colorazione parziale di alcune aree di proprietà privata, Ansermino comunica che a inizio luglio si è tenuto il tavolo di confronto fra direttore dei lavori, impresa, Ufficio tecnico del comune di Candelo e l'assessore stesso: “Il tavolo - spiega - ha verificato quanto è stato fatto per rimuovere la colorazione sulle pareti verticali. Come comune abbiamo chiesto di migliorare ulteriormente la rimozione della colorazione impropria ed inopportuna. Seguirà un nuovo sopralluogo per verificare l'esatto ripristino dello stato dei luoghi”.

La questione era stata immediatamente sollevata dal gruppo di minoranza Candelo per tutti: "Dopo aver ripensato alla viabilità cittadina adottando il metodo dei dissuasori di velocità, ormai desueto - avevano dichiarato i membri del gruppo guidato da Elettra Veronese - per segnalare la pista pedonale tutti i muri, le soglie e i rivestimenti in pietra delle case sono stati colorati di rosso. Ed ora chi risarcisce? Alto il costo per ripulire dalla vernice. Pagheremo di nuovo noi candelesi l’inettitudine di chi governa?".

Via Libertà chiusa per lavori di ristrutturazione di un immobile



Fino alle 17,30 circa di oggi, 17 luglio, via Libertà resterà chiusa al traffico a causa di lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile. Il tratto in questione parte dall'intersezione con via Debais fino al Comando Stazione dei Carabinieri. La strada verrà riaperta a lavori ultimati.