Candelo, zanzare e denaro pubblico: La minoranza di Elettra Veronese all'attacco

"Tre mesi fa, in campagna elettorale, accendevamo l’attenzione sul dovere di tutela della salute pubblica da parte del Comune con riguardo alla Disinfestazione da zanzare. Ora, nel pieno della stagione estiva e dell’invasione del fastidioso e pericoloso insetto, in assenza di piani strategici adottati per tempo, persi i finanziamenti Regionali, il Sindaco ha finalmente deciso l’ammontare di spesa da destinare a quello che è ora un obbligo di Legge.

0,04 euro pro capite per un totale di 328,18 euro (Determina 363/2019). Si tenga presente che gli altri Comuni in media hanno speso 1 euro per abitante. Questa parsimonia non si riscontra in altri capitoli.