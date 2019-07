Città Studi Biella: ultimo test di ingresso per immatricolarsi ai corsi di Ingegneria del Politecnico di Torino

Ultima occasione per tutti coloro che desiderano iscriversi ai corsi di laurea di Ingegneria presenti nel campus universitario di Città Studi, sede di Biella del Politecnico di Torino. La sessione del 29 agosto, infatti, sarà l’ultima data utile per sostenere il test di ingresso, step obbligatorio per tentare di accedere ai corsi a numero chiuso del Politecnico. La prova di ammissione consiste in 42 quesiti, suddivisi in 4 aree disciplinari: 18 relativi alla matematica, 6 di comprensione verbale, 6 di logica e 12 fisica, per un tempo massimo complessivo di un’ora e mezza. L'iscrizione al test di ingresso e l'eventuale successiva immatricolazione si effettuano direttamente presso il “Test Point” della sede di Biella, dove lo studente troverà un operatore che lo guiderà all'utilizzo del servizio di iscrizioni on-line. Tuttavia, chi volesse procedere autonomamente (durante la chiusura estiva della sede, dal 5 al 19 agosto)potrà seguire le procedure indicate alla pagina web http://apply.polito.it/ selezionando dal menù "progetti speciali" l'opzione SDSS (Struttura Decentrata di Supporto agli studenti) - Biella. Il termine ultimo per iscriversi al test è lunedì 26 agosto 2019 entro le ore 12.

A Città Studi Biella il Politecnico di Torino (da oltre 30 anni radicato sul territorio Biellese) è presente con il corso di laurea triennale completo in Ingegneria Meccanica con una curvatura sulle applicazioni tessili(un unicum del panorama italiano), con il 1° anno per tutti i 18 Corsi di laurea in Ingegneria (Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione; Ingegneria elettronica e delle comunicazioni; Ingegneria elettronica; Ingegneria fisica; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria aerospaziale; Ingegneria dell’autoveicolo; Ingegneria chimica e alimentare; Ingegneria dei materiali; Ingegneria elettrica; Ingegneria energetica; Ingegneria biomedica; Matematica per l’ingegneria; Ingegneria gestionale) e con il 2° anno per i Corsi appartenenti al settore Ingegneria industriale (meccanica, dell'autoveicolo, aerospaziale, biomedica, chimica e alimentare, dei materiali, elettrica, energetica, gestionale). Il campus universitario di Città Studi Biella, complesso moderno e polivalente di 110.000 mq, progettato dal famoso architetto di fama internazionale Gae Aulenti, è stato considerato nel novembre 2018, da cit. Mondadori, come uno dei campus universitari tra i primi 10 più innovativi d’Italia. Questa peculiarità della realtà biellese si conferma grazie anche ai servizi offerti, utili a rendere migliore la qualità di vita dello studente: biblioteca specializzata, laboratori di ricerca di alta tecnologia tessile unici in Italia, centro congressi, servizio caffetteria e ristorazione interna e campi sportivi. Il campus, inoltre, mette a disposizione una moderna e accogliente residenza universitaria con circa 100 posti letto in camere ampie: monolocali, bilocali e mini appartamenti dotati di angolo cottura e bagno, una soluzione abitativa ideale per gli studenti fuori sede. La sede di Biella offre un contesto a misura di studente con impiego di tecnologie all’avanguardia utili a facilitare l’apprendimento. Didattica innovativa, risparmi e agevolazioni rendono la vita della studente biellese più agevole a differenza di quella in altre realtà (es. risparmio economico di 6.000 € all’anno rispetto studiare in città metropolitane). Infatti a Città Studi si ha la possibilità di avere un calendario meno dispersivo e un confronto diretto con i docenti rappresentando un vantaggio sia in termini di rendimento dello studente che di qualità della didattica, con un risparmio di tempo di circa 520 ore all’anno. Altro fiore all’occhiello, oltre al servizio di job placement per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, sono le cospicue borse di studio erogate da aziende ed enti, circa 25.000 euro nell’ultimo anno. L’offerta universitaria di Città Studi Biella, essendo sede di due importanti Atenei del nord Italia, è arricchita, oltre che dai corsi di laurea del Politecnico di Torino, anche dai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino con Amministrazione Aziendale – orientamento Digital Economy, Giurisprudenza,Scienze dell’Amministrazione, Servizio Sociale(termine ultimo ammissione al TARM: sessione di settembre). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria universitaria di Città Studi, in Corso G. Pella 2B, chiamare i numeri 015 8551110/68, scrivere a:sede.biella@polito.it o unibiella@cittastudi.org e consultare l’apposita pagina nel sito di Città Studi Biella www.cittastudi.org