3 nuovi corsi per il biennio 2019/2021 dell’ITS TAM (Tessile Abbigliamento Moda)

Con la conclusione dell’anno scolastico e degli esami di maturità, per i neodiplomati si avvicina il momento della scelta su cosa fare dopo il diploma e puntuale l’ITS TAM di Biella propone i nuovi corsi per il biennio 2019/2021. Per tutti i neodiplomati, ma anche per chiunque desideri intraprendere un corso di formazione specialistico post diploma nell’ambito del tessile, abbigliamento e moda, l’ITS TAM – Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento e Moda di Biella annuncia le novità per il prossimo biennio 2019-2021.

Vista la sempre crescente domanda di quadri tecnici all’interno delle aziende, e considerata la velocità con cui gli studenti vengono assorbiti dalle aziende (molti di essi infatti ottengono un contratto ancor prima di raggiungere il diploma), il TAM, dopo il raddoppio dello scorso anno, per il biennio 2019/2021 aggiunge un terzo corso, andando così a rendere più ricca e interessante l’offerta formativa post diploma, che riscuote sempre più successo tra i giovani in cerca di una carriera nel settore tessile e moda.

Il nuovo corso, dedicato alla confezione e maglieria, è un obiettivo al quale lo staff del TAM è al lavoro già da alcuni mesi, con l’ampliamento della sede di Corso Pella 10 e un’accurata analisi dei fabbisogni, per proporre appunto corsi che sposino completamente le necessità delle aziende.

I 3 corsi che, previa approvazione ultima da parte della Regione Piemonte, saranno attivati a ottobre 2019 sono: Tecnico Superiore dei Processi Tecnologici che verte a formare un esperto di processo, e in linea con le evoluzioni dell’industria 4.0, che conosce le fibre, le loro caratteristiche e performance, la loro adattabilità e resa in filatura rispetto ai filati da progettare e rispetto al loro impiego; Tecnico Superiore di Prodotto, Progettazione e Design. Che sappia conciliare gusto estetico, intuizione e creatività con i requisiti tecnici, funzionali ed economici del prodotto e sappia collocare la sua capacità ideativo-creativa e progettuale all’interno di un complesso organizzato di risorse e competenze, nella progettazione di prodotti di alta qualità estetica e produttiva; Infine Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria. Colui che agisce nei progetti operativi per progettare e realizzare prodotti del sistema moda, in particolare delle fasi della filiera afferenti alla confezione e alla maglieria.

Ulteriori dettagli sui corsi e il TAM sono disponibili sul sito.

ITS, una scelta concreta per il futuro

Segmento dell’istruzione terziaria italiana, gli ITS-Istituti Tecnici Superiori propongono percorsi di alta specializzazione tecnica post diploma, rilasciando un titolo di studio di istruzione terziaria legalmente riconosciuto (V° Liv. EQF valido in tutti i Paesi della Comunità Europea). Riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per la competitività e lo sviluppo economico del nostro paese, i corsi biennali degli ITS rispondono alle reali esigenze del mondo del lavoro fornendo a studentesse e studenti un’ottima preparazione e la possibilità di mettersi alla prova già durante il periodo di studio grazie a una didattica esperienziale, a progetti reali, lo stage curriculare e una solida rete creata con i migliori centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e gli enti del territorio.

OPEN DAY di Settembre

Per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa del TAM e i nuovi corsi, visitare la sede, conoscere docenti e tutor e provare una simulazione del test d’ingresso, sarà possibile partecipare ai 4 Open Day di settembre, che si terranno mercoledì 4/11/18 e 25 settembre 2019 dalle 10 nella sede del TAM in Corso Pella 10. Ulteriori dettagli e informazioni saranno man mano disponibili sul sito e sui canali Facebook e Instagram della scuola.

Preiscrizioni aperte

Per tutti gli interessati, neodiplomati e chiunque in possesso di diploma di scuola media superiore che desideri intraprendere una carriera nel settore del tessile e della moda, le PREISCRIZIONI ai nuovi corsi dell’ITS TAM Tessile Abbigliamento e Moda di Biella sono aperte. Le preiscrizioni permettono di riservarsi la partecipazione al test d’ingresso che avrà luogo a metà ottobre, e tramite il quale saranno selezionati i 75 studenti che potranno frequentare il biennio 2019/2021. Per iscriversi è sufficiente compilare la domanda on line presente sul sito oppure rivolgersi alla segreteria didattica di Corso Pella 10 a Biella, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Per informazioni chiamare il 015 885 3523 oppure scrivere a segreteria@itstambiella.it.