Trail di Sant'Anna con la Pro Loco di Camandona per 151 atleti FOTOGALLERY

151 iscritti alla camminata Trail di Sant'Anna organizzata dalla Pro Loco che si è svolta la scorsa domenica, 14 luglio, a Camandona. La maggioranza dei runner presenti ha scelto il percorso da 10 chilometri, che si affiancava a quello da 5. I primi tre uomini a tagliare il traguardo della non competitiva sono stati Simone Terragnolo, Renzo Reganzone e Alex Crestani. Tra le donne, prime a chiudere il tracciato Valeria Bruna, Simona Banfo e Samantha Ghedini. Grande la soddisfazione degli organizzatori, che per fine gara hanno preparato il ristoro per tutti.