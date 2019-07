Linea verde per la Virtus Biella: arriva la 17enne Ginevra Bazzani

Direzione 'green line' per la Virtus: arriva la 17enne opposto Ginevra Bazzani Il club di Chiavazza è lieto di annunciare l'accordo con la giocatrice Ginevra Bazzani, 17 anni, 1,85 di altezza per 68 kg. L'opposto mancino andrà a rinforzare la prima squadra e l'under 18. Dopo Giorgia Walther ecco il secondo acquisto giovane della Virtus Biella sempre più proiettata alla "green line". Ginevra a settembre frequenterà il quarto anno del liceo scientifico a Biella e gioca a volley dall'estate di sei anni fa quando per caso aveva iniziato l'approccio. Da allora è nata una vera passione con un trascorso sempre nella fila del TeamVolley Cossato dove ha giocato in tutti i campionati giovanili fino ad approdare alla serie C.

Le prime parole in nerofucsia di Ginevra Bazzani. "Devo dire che all'inizio ero perplessa perchè il salto dalla serie C alla B1 è notevole, un timore dovuto anche alla scuola che frequento. Sono una ragazza che non si accontenta del sei e questo mi aveva fatto riflettere. Ho capito però che il treno passa una volta sola e se non avessi colto l'opportunità della Virtus avrei potuto rimpiangere la decisione. Ora salgo su questo treno con tanta voglia, determinazione e passione. Soprattutto credo di essere consapevole di questa nuova esperienze che mi attende. Di certo sono rimasta colpita dal calore della tifoseria e dal tanto pubblico presente nelle gare finali contro Pavic. Aspetto con ansia positiva l'arrivo del primo giorno. Avere la possibilità di salire sul parquet del PalaSarselli è bellissimo".

Il presidente Nicolò Pizzato. "Abbiamo cominciato la scorsa stagione un percorso di ringiovanimento della Prima Squadra per poter costruire un progetto a lungo termine che già quest’anno ha portato ottimi risultati, e che stiamo portando avanti ancor più marcatamente con il gruppo che stiamo allestendo. Siamo quindi contenti di poter avere con noi Ginevra, giovane atleta dalle ottime potenzialità fisiche e tecniche che già negli allenamenti di fine stagione ha dimostrato tanta voglia e grinta per poter diventare in breve tempo una delle protagoniste della squadra. Desidero esprimere un ringraziamento particolare alla società TeamVolley nella persona di Marco Motto con il quale è stato possibile portare a termine questa ennesima operazione tra i due club, che dà l’opportunità ad un’altra atleta biellese di poter affrontare un campionato nazionale".